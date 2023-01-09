زلزال يضرب الجزائر

جدة - نرمين السيد - وأعلن مركز البحث فى علم الفلك والجيوفيزياء، صباح اليوم الإثنين، تسجيل هزة أرضية بولاية البليدة، بلغت شدتها 3 درجات على مقياس ريختر.

وجاء فى بيان المركز "سجلت هزة أرضية يوم 09 يناير 2022، بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر، مركز الهزة حدد بـ 4 كم شمال شرق عين الرومانة، بولاية البليدة".

وأعلن مركز البحث فى علم الفلك والجيوفيزياء، يوم 30 ديسمبر الماضي، تسجيل هزة أرضية بولاية باتنة، بلغت قوتها 3.6 درجات على مقياس ريختر.