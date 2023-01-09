رئيس كوريا الجنوبية: الإصلاحات هى السبيل الوحيد لبقاء الأمة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، اليوم الإثنين، أن الطريق الوحيد لبقاء الأمة هو استكمال الإصلاحات، مشيرا إلى استمرار سياسته لإصلاحات العمل والتعليم والمعاشات التقاعدية فى البلاد.





جاءت تأكيدات يون خلال اجتماع أسبوعى مع كبار مساعديه - نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - لافتا إلى أن الإصلاحات ليست خيارا، ولكنها ضرورة لبقاء الأمة ومستقبلها. وقال "إنه من أجل تأمين القدرة التنافسية لمستقبل كوريا الجنوبية، لا يمكننا تأخير الإصلاحات الثلاثة الأولى فى العمل والتعليم والمعاشات التقاعدية، وإن الهدف الوحيد للإصلاحات هو تحسين مستوى المعيشة للشعب وتقدم المستوى الاقتصادى.

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