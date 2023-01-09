جوتيريش يدعو إلى دعم جهود باكستان لإعادة الإعمار فى مؤتمر دولى بجنيف

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش- فى افتتاح "المؤتمر الدولى حول باكستان المقاومة للمناخ" فى جنيف، اليوم الإثنين- إن تكلفة عملية إعادة البناء لباكستان تقدر بأكثر من 16 مليار دولار، وستكون هناك حاجة إلى المزيد على المدى الطويل.

ووجه جوتيريش دعوة إلى المانحين لمساعدة باكستان فى جهود إعادة الإعمار عقب الفيضانات المدمرة، وقال: "يجب أن نطابق الاستجابة البطولية لشعب باكستان بجهودنا الخاصة واستثماراتنا الضخمة لتقوية مجتمعاتهم من أجل المستقبل"، بحسب الموقع الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف أن باكستان تعرضت "لأضرار مزدوجة" نتيجة لكل من الفوضى المناخية ونظام مالى عالمى حرم الدول ذات الدخل المتوسط من التمويل وتخفيف الديون، مشددا على الحاجة إلى حلول مبتكرة.

وأشار إلى أن إعادة بناء باكستان بطريقة مرنة سيتجاوز 16 مليار دولار، وستكون هناك حاجة إلى المزيد على المدى الطويل.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الجهود لا تشمل فقط جهود التعافى من الفيضانات وإعادة التأهيل، ولكن أيضا المبادرات لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الهائلة، وإعادة تصميم البنية التحتية العامة- بما فى ذلك الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، إلى جانب توفير فرص عمل وضمان مشاركة التكنولوجيا والمعرفة مع باكستان لدعم جهودها لبناء مستقبل مقاوم للمناخ.