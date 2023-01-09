القاهرة الإخبارية: اليابان تستعد لأكبر تسليح لها منذ الحرب العالمية

جدة - نرمين السيد - يبدأ فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابانى، جولة فى عدة دول من الشركاء الغربيين الرئيسيين، اليوم الإثنين، بعد الكشف عن أكبر تعزيز عسكرى لبلاده منذ الحرب العالمية الثانية، فى الوقت الذى تدرس فيه طوكيو اتخاذ خطوات للتصدى للقوة المتنامية للصين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وسيلتقى كيشيدا زعماء الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وإيطاليا، هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تتراوح المحادثات بين الأمن الاقتصادى وأشباه الموصلات والحرب فى أوكرانيا، وتصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية المسلحتين نوويا. وقال كيشيدا: "بصفتى زعيمًا لمجموعة السبع هذا العام سأجرى هذه الزيارة لتأكيد تفكيرنا بشأن عدد من القضايا، سنناقش مع الولايات المتحدة تعزيز تحالفنا الثنائى وكيفية الحفاظ على منطقة المحيطين الهندى والهادى حرة ومنفتحة". ومن المتوقع أن تشمل القضايا التى يبحثها كيشيدا فى واشنطن، خطط اليابان لتسليح نفسها بصواريخ قادرة على قصف أهداف في الصين أو كوريا الشمالية، واتفاقية الدفاع الثنائية والجهود المبذولة للحد من حصول الصين على أشباه الموصلات المتقدمة.

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