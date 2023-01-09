الفلبين: تراجع إصابات كورونا بنسبة 9% خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه فى الفترة من 2 وحتى 8 يناير الجارى، سجلت البلاد 3 آلاف و127 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أى ما يعادل فى المتوسط 447 حالة فى اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى 507 أو 9.3% من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون فى المستشفيات فى حالات خطيرة وحرجة حتى يوم أمس.

وكان قد تم تطعيم حوالى 73.7 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية.