العالم اليوم - مدرب النصر السعودي "مستاء" من مباراة رونالدو الأولى

انتم الان تتابعون خبر مدرب النصر السعودي "مستاء" من مباراة رونالدو الأولى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 12:22 مساءً - كشف مدرب نادي النصر السعودي موعد المباراة الأولى المرتقبة، للنجم الجديد، كريستيانو رونالدو مع النادي السعودي.

وقال رودي غارسيا مدرب النصر إن كريستيانو رونالدو سينفذ أولا عقوبة الإيقاف قبل خوض مباراته الأولى في الدوري السعودي، لكنه قد يظهر لأول مرة في لقاء بالسعودية أمام باريس سان جرمان في الرياض هذا الشهر.

وغاب رونالدو الجمعة عن أول مباراة للنصر، ضمن عقوبة الإيقاف مباراتين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب الإطاحة بهاتف من يد مشجع بعد خسارة مانشستر يونايتد في ضيافة إيفرتون في أبريل الماضي.

وأكد غارسيا أن لاعبه المخضرم البالغ عمره 37 عاما قد يغيب أيضا عن مواجهة الشباب، وربما يظهر لأول مرة في الدوري أمام الاتفاق في 22 يناير.

لكن رونالدو قد يظهر ضد باريس سان جرمان ونجمه ليونيل ميسي في مباراة ودية تضم لاعبي النصر والهلال في فريق واحد يوم 19 يناير.

ونقلت صحيفة ليكيب عن غارسيا قوله "إنها (مباراته الأولى) لنتكون بقميص النصر. سيكون الفريق مشتركا بين الهلال والنصر".

استياء غارسيا

وأضاف غارسيا: "كمدرب للنصر لا يمكن أن أكون سعيدا بهذه المباراة. بالنسبة للتطوير ومتابعة باريس سان جرمان ولاعبي الفريق الفرنسي فهذا أمر رائع جدا، لكن لدينا مباراة في الدوري بعد ثلاثة أيام".

وتابع: "فيما يتعلق بالتوقيت، كان يمكن الاتفاق على موعد أفضل، لكن هذه ليست مشكلة كبيرة.. نحن في الصدارة ونحن سعداء. هذه بطولة من الصعب الفوز بها، لكن نحن نتطلع إلى ذلك".

ويعتقد غارسيا أن انتقال رونالدو إلى السعودية أشبه بانضمام الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه إلى نيويورك كوزموس الأميركي، حيث سلط كريستيانو الضوء على النصر وزاد عدد متابعيه على إنستغرام بأكثر من 10 ملايين متابع منذ انضمامه الشهر الماضي.

وقال مدرب ليل وأولمبيك ليون السابق إنه يتمنى أن يستعيد رونالدو الاستمتاع بلعب كرة القدم بعد شهرين صعبين حيث فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد وخرجت البرتغال من دور الثمانية لكأس العالم في قطر.