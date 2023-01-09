زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "كاثميرينى" اليونانية، فأن الزلزال الذى وقع تحت سطح البحر تم تحديد مركزه على بعد 46 كيلومترا جنوب ميثونى وعلى عمق 18 كيلومترا. وتعد اليونان واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل وتسبب معظمها أضرارا طفيفة ونادرا وفيات.

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