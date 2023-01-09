التعاون الإسلامى ترحب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية بالسودان

جدة - نرمين السيد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى عن ترحيبها بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية فى السودان، والتى تهدف للوصول إلى اتفاق نهائى لحل الأزمة التى تعيشها البلاد، وما تم من إجراءاتٍ لترتيب أولويات هذه العملية، وتهيئة المناخ وبناء الثقة بين كافّة الأطراف.





وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه- فى تصريح، اليوم الإثنيبن- أمله فى أن تتوج هذه المرحلة بالنجاح؛ لما فيه من تعزيز للأمن والسلام والاستقرار فى السودان. كما أكد موقف منظمة التعاون الإسلامى الثابت فى دعم جمهورية السودان، مثمناً دورها داخل المنظمة، وجهودها فى تعزيز التضامن الإسلامى والعمل الإسلامى المشترك. وفى سياق متصل، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية السنغال على إثر حادثة السير المأساوية التى شهدتها مدينة كافرين فى وسط السنغال، يوم أمس، وخلفت سقوط أكثر من 40 قتيلاً والعديد من الجرحى، مبينا مواساته لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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