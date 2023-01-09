مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت فى الجزء الشرقى منه، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.
وأضافت أن شرطة الاحتلال يرافقها موظف من دائرة ما تسمى بـِ"سلطة الآثار" قاموا بتصوير غرف حراس المسجد الأقصى، وأعمدة المصليات فى المسجد، خلال اقتحام المستوطنين.
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