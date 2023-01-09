محللة لـالقاهرة الإخبارية: مذكرات الأمير هارى تكشف مدى خلاف العائلة الملكية

جدة - نرمين السيد - يترقب العالم طرح مذكرات الأمير هارى بالأسواق، والتى يراها الكثيرون بعد مراجعة الطبعة الإسبانية التى سبقت فى نشر المذكرات، أنها تشكل تهديدًا للملكية الدستورية التى تحكم المملكة البريطانية، خاصّة أن التصريحات جاءت من أحد أفراد العائلة المالكة، وهو ما قد يدفع البريطانيون لإلغاء صلاحيات الملك تشارلز نفسه.





يأتى طرح الكتاب بعد أربعة شهور فقط من رحيل الملكة إليزابيث الثانية، وتولى الملك تشارلز.

بحسب عزة الزفتاوى، المحللة السياسية، فإن الكتاب الذى سيطرح بالأسواق البريطانية والأمريكية غدًا الثلاثاء تحت عنوان "SPARE" أو "الاحتياطى" الذى وضع فيه الأمير هارى الكثير من المزاعم حول مسيرته منذ أن كان طفلًا يدور حول والدته الأميرة الراحلة ديانا، وحتى زواجه وانفصاله عن العائلة الملكية فى بريطانيا.

وترى الزفتاوى، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الكتاب يُظهِر مدى الخلاف والشقاق داخل العائلة الملكية، ويدخلِها فى أكبر أزماتها منذ أزمة المسلسل الذى عرض فى تسعينيات القرن الماضى، وتناول فشل زواج الملك الحالى تشارلز وزوجته الراحلة ديانا.

وأوضحت المحللة السياسية فى مداخلة من العاصمة لندن، أن ردود فعل الشارع البريطانى منقسمة، حيث كشفت أحدث استطلاعات الرأى أن الإنجليز ضاقوا ذرعًا من قضايا العائلة الملكية برمتها، فى ظل المقابلات التلفزيونية التى يجريها الأمير هارى بين الحين والآخر، ويكشف فيها عن خفايا العائلة الملكية.

وذكرت أن بعض المقتطفات التى سُرّبت من الكتاب سببت الكثير من الضيق للملكة إليزابيث قبل وفاتها، لأنه يكشف الكثير من القضايا الشائكة والخلافات داخل العائلة بينه وبين شقيقه الأكبر الأمير وليام وبين الملك تشارلز.