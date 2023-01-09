استعادة السيطرة على مقار السلطة البرازيلية بعد هجوم لأنصار بولسونارو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 10:27 صباحاً - أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيستأنف العمل اعتبارًا من الاثنين في مكاتبه في برازيليا غداة تعرّضها ومقرّ الكونجرس والمحكمة العليا لهجوم من جانب المئات من أنصار سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وكتب الرئيس اليساري الذي تفقّد المباني المخرّبة في برازيليا في وقت متأخر، أمس الأحد، في تغريدة، “يجري التعرّف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا، وسيُحاسبون.. سنستأنف العمل في قصر بلانالتو. الديموقراطية دائمًا”.

بعد فوضى استمرّت ساعات، استعادت قوات الأمن السيطرة على المباني التي اقتحمها مئات المتظاهرين المناهضين للولا وأوقفت أكثر من 200 شخص، بحسب وزير العدل فلافيو دينو.

وطوّقت السلطات المنطقة، لكن مناصري بولسونارو الذين ارتدى معظمهم قميص المنتخب البرازيلي لكرة القدم الأصفر وهو رمز اتخذوه لأنفسهم، تمكنوا من تجاوز الطوق الأمني، وألحقوا أضرارًا جسيمة في المقارّ الثلاثة الضخمة التي تُعتبر تحفًا معمارية من الطراز الحديث وتزخر بالأعمال الفنية.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الخراب في مكاتب برلمانيين ومتظاهرًا يجلس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ، في مشاهد تذكّر باقتحام مناصري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن في يناير/كانون الثاني 2021.

وأفادت قناة “سي إن إن” أن متظاهرين أضرموا النار ببساط في إحدى قاعات الكونجرس، وقد أُغرق بالمياه لإخماد الحريق.

وتحدثت نقابة صحافية عن مهاجمة 5 صحافيين بينهم مصوّر لوكالة فرانس برس تعرّض للضرب وسرقة كلّ معدّاته.

وقال أحد المتظاهرين يُدعى فكتور رودريجيس لوكالة فرانس برس، “نحن لا نعترف بهذه الحكومة لأنها غير قانونية”.

وأضاف “لن نتراجع، سنرحل من هنا لكننا سنعود”.