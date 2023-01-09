أوكرانيا: القوات الروسية تقصف بلدتين بالمدفعية الثقيلة

وذكر ريزنيشنكو - فى منشور له عبر موقع "تليجرام" الالكترونى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - "كانت ليلة صعبة فى منطقة نيكوبول، أرهب الروس بلدتين، هما نيكوبول ومارانيتس باستخدام صواريخ جراد وأوراجان والمدفعية الثقيلة، كذلك تم إسقاط ما لا يقل عن 30 قذيفة هناك".. مشيرًا إلى أن ممثلى خدمة الطوارئ الحكومية يعملون فى مكان الحادث فى محاولة لإصلاح الضرر"، وأضاف "فى مناطق أخرى، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ليلا، لكن لم تكن هناك حالات طارئة".
فى سياق متصل، حذر مستشار عمدة ماريوبول الأوكرانية بترو أندريوشينكو من أن "السخط العام من استمرار الاحتلال الروسى لماريوبول قد يتحول إلى أعمال شغب شاملة خاصة مع استمرار نقص التدفئة فى المنازل".
وقال أندريوشينكو "هناك أعمال شغب تحدث فى ماريوبول، لم تعد الصور الدعائية تُقنع المواطنين، وسلطات روسيا صامتة، بينما تتراكم المشاكل"، مضيفا "أن نظام التدفئة المركزية فى المدينة تعطل، ولم يتمكن الروس من إعداد نظام المرافق فى المدينة بشكل صحيح لموسم التدفئة، كذلك، لا تعمل العديد من خدمات المرافق فى المنطقة.. مشيرًا إلى أن ما يقرب من 90% من المدينة تعرض للدمار نتيجة القصف الروسى".. معتبرًا أن روسيا تعمل على تحويل المدينة إلى مركز لوجستى عسكرى لخدمة جيشها.
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