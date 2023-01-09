صحيفة إماراتية تؤكد الدور الهام والمؤثر للدولة فى مجال حماية المناخ

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم الإثنين، أن للدولة دور هام ومؤثر فى مجال حماية المناخ، فهى فى صدارة الدول التى تقود المشهد العالمى عبر مبادرات ومشاريع وابتكارات وشراكات تصب فى تحقيق الهدف العالمى لخفض الانبعاثات الكربونية، والحيلولة دون مزيد من التدهور فى الوضع البيئى وآثاره على الشعوب والدول، وتحديداً الأقل تنمية، إلى جانب ما يحمله من تغييرات تعكسها الكوارث الطبيعية على بقاع عديدة من الكوكب.





فقالت فى افتتاحيتها تحت عنوان " تحديات الاستدامة " إن الإمارات تصب جهودها عبر اتجاهين متوازيين محلى ودولى، حيث عملت فى الاتجاه الوطنى على تحديد هدف واضح بالوصول إلى الحياد المناخى 2050، واندرجت تحت هذا الهدف العديد من الإجراءات فى مجالات الطاقة والزراعة والصناعة، وإقرار التشريعات البيئية، فى حين عززت جهودها مع المجتمع الدولى لتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، بمبادرات عالمية للزراعة الذكية والاستثمار فى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة وتوسيع مساحات الزراعة وغيرها. وأضافت الصحيفة أن الإمارات تستبق استضافتها مؤتمر المناخ «كوب 28»، العام الحالى، بتظاهرات عالمية تعقد على أرضها، ومنها أسبوع أبوظبى للاستدامة الذى يأتى فى سياق جهود الدولة العالمية لحماية المناخ، وتوحيد الرؤى بشراكة مع قادة العالم والخبراء والشركات والمؤسسات عبر منصة موحدة لتسريع جهود العمل المناخى، وإقرار خطوات عملية لمواجهة تحديات الاستدامة.

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