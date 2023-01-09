رئيس مجلس الدوما: 75% من الشركات الأجنبية بقيت فى روسيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الدوما الروسى، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، إن أكثر من 75% من الشركات الأجنبية بقيت فى روسيا، مشيرًا إلى أن من غادر السوق الروسية يخسر مليارات الدولارات الآن.





وأضاف فولودين، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن الشركات الأجنبية التى رفضت مغادرة روسيا رغم الضغط الغربى تدرك الآفاق الكبيرة فى التنمية الاقتصادية لدى البلاد، مشيرًا إلى أن الشركات المحلية تملأ المنافذ التى تم إخلاؤها، مؤكدا زيادة حجم الإنتاج فى روسيا. ولفت رئيس مجلس الدوما الروسى إلى أن إنتاج الملابس فى البلاد أظهر زيادة بنسبة 42%، وإنتاج الأدوية 15%.

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