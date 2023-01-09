الصين تجرى تدريبات قتالية حول تايوان

جدة - نرمين السيد - ذكرت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصينى، اليوم الاثنين، أنها أجرت تدريبات قتالية دورية حول تايوان، مركزة على الهجمات البرية والبحرية للتصدى بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والانفصالية المطالبة باستقلال تايوان.





وذكر المتحدث باسم القيادة الشرقية الكولونيل شى يى، فى بيان أوردته شبكة "سى جى تى إن" الصينية، أن القوات نظمت دوريات استعداد قتالى مشتركة وتدريبات قتالية فى البحر والمجال الجوى حول تايوان، ردا على استفزازات من قوى خارجية وقوى تطالب باستقلال تايوان. وأضاف أن هذه التدريبات القتالية شاركت فيها قوات متعددة الخدمات، وكانت مصممة لممارسة هجوم برى وهجوم بحرى، وتعد هذه التدريبات، الأولى من نوعها فى العام 2023.

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