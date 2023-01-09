«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الأزمة الحدودية بين أمريكا والمكسيك

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير إن الحدود المشتركة بين البلدين ممتدة على 3100 كيلو متر، وتم تنفيذ 2.3 مليون عملية توقيف وطرد مهاجرين غير شرعيين.
وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن فى وقت سابق عن برنامج يسمح لـ30 ألف شخص بالدخول لأمريكا يوميا، وتم توقيف أكثر من 230 ألف شخص عند الحدود فى نوفمبر 2022
وشهدت الحدود زيادة فى عبور المهاجرين وصلت إلى 14 ألفا يوميا، وتم اعتقال أكثر من 10 آلاف مهاجر غير قانونى نهاية 2019.
وأوضح التقرير: "يؤخذ على الجمهوريين تعطيلهم خطة أكثر طموحا على هذا الصعيد، حيث أبقت المحكمة العليا على إجراء فرضته إدارة ترامب بشأن الهجرة، ودعت إدارة بادين إلى إجراء إصلاح فى سياسة الهجرة".
وأضاف: "للحكومة الأمريكية سلطة طرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، وسعت إدارة بايدن لإلغاء المادة 42 الخاصة بالهجرة، وطبقت المادة 42 على نحو 2.5 مليون مرة لاعتراض مهاجرين".
وتابع: "احتل بناء جدار على الحدود مع المكسيك أولويات ترامب، وتسبب الجدار فى خلافات حادة مع الديمقراطيين بشأن تمويله، وقدرت تكلفة بنائه عشرات المليارات".
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