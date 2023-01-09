العالم اليوم - زين السعودية تبيع البنية التحتية للأبراج بـ 804 ملايين دولار

انتم الان تتابعون خبر زين السعودية تبيع البنية التحتية للأبراج بـ 804 ملايين دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقالت زين في بيان لسوق الأسهم السعودية "تداول" إن شركة لتيس الذهبية للاستثمار مملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 60 بالمئة وزين السعودية بنسبة 20 بالمئة والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز بنسبة عشرة بالمئة وشركة سلطان القابضة بنسبة عشرة بالمئة.

وتتوقع الشركة أن يصل صافي الربح لهذه الصفقة إلى 1.1 مليار ريال موزعة على مدى فترة نقل ملكية الأبراج على دفعات خلال مدة لا تزيد عن 18 شهراً.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن أسباب بيع الأبراج، تتلخص في تعظيم العائد على مساهمي الشركة، عبر تقليل الاعتماد على النفقات الرأسمالية والفصل ما بين ملكية وتشغيل وصيانة الأبراج، مما سيؤدي إلى تعزيز المكانة المالية لـ"زين السعودية" والتركيز على الاستثمار في الأسواق الموازية وعلى خلق قيمة لعملاء الشركة.

وأضافت أنها ستستخدم المتحصلات الناتجة عن الصفقة لتعظيم العائد على مساهميها، وذلك من خلال مزيج من تخفيض الأعباء التمويلية عليها وتمويل استثماراتها وأعمالها الأساسية.

وحرصاً على الشفافية في الإفصاح، أكدت زين السعودية أن قرار مجلس الإدارة للموافقة على هذه العروض كان بالإجماع، بعد استثناء الأطراف ذات العلاقة في الصفقة، حيث يشغل رئيس مجلس إدارة "زين السعودية"، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس ادارة شركة سلطان القابضة، كما يعمل عضو مجلس الإدارة سعود البواردي لدى الشركة المتحدة، والتي للأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز مصلحة فيها.

يذكر أن "زين السعودية" كانت قد سجلت ارتفاعا في أرباح الربع الثالث 2022، إلى 85 مليون ريال، مقابل 60 مليون ريال سجلتها في الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 41 بالمئة.