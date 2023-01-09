العالم اليوم - 5 أغذية غنية بـ"الفيتامين الضروري" للحوامل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 10:20 صباحاً - يلعب حمض الفوليك أو فيتامين "بي 9"، دورا مهما في العديد من الوظائف الحيوية في أجسامنا، الأمر الذي يزيد من أهمية الحصول عليه، والحرص على توفره في نظامنا الغذائي.

ولحمض الفوليك دور مهم في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما يساعد الخلايا على النمو وأداء وظائفها، ويسهم في الحدّ من مخاطر إصابة الأجنة بعيوب خلقية في الدماغ والعمود الفقري أثناء فترة الحمل.

وينصح الأطباء بأن يتناول الأصحاء البالغون 400 ميكروغرام على الأقل من حمض الفوليك يوميا، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي الذي قدم قائمة بـ5 أغذية غنية بفيتامين "بي 9":

البقوليات

تعد البقوليات مثل الفاصولياء والعدس والبازلاء، مصدرا هاما لحمض الفوليك، إلى جانب احتوائها على البروتين والألياف ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

الهليون

يحتوي الهليون على كمية مركزة من العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك حمض الفوليك.

كذلك يتميز الهليون بغناه بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات والبكتيريا، وفق دراسة نشرت في موقع Pharmacogn Rev.

البيض

تحتوي بيضة واحدة فقط على 22 ميكروغرام من حمض الفوليك وفق موقع Food Data Central.

ويضم البيض عناصر غذائية هامة مثل البروتين والسيلينيوم والريبوفلافين وفيتامين "ب 12" واللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل مخاطر اضطرابات العين مثل الضمور البقعي.

الخضراوات الورقية

الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والجرجير منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك حمض الفوليك.

ويوفر كوب واحد (30 غراما) من السبانخ الخام 58.2 ميكروغرام من حمض الفوليك.

ووفق دراسة صادرة عن جامعة "فاندربيلت" الأميركية، فإن تناول المزيد من الخضروات الورقية قد يؤدي لتراجع فرص الإصابة بالالتهابات والسرطان، ويساعد على خسارة الوزن.

الحمضيات

الحمضيات كالبرتقال والليمون والجريب فروت غنية بالفوليك وفيتامين "سي" المعززة للمناعة والمساعدة في الوقاية من الأمراض.

وأشارت دراسة نشرت في مجلة "سرطان الثدي" إلى أن الإكثار من تناول الحمضيات قد يساهم في خفض فرص الإصابة بسرطان الثدي والمعدة والبنكرياس.