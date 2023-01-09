نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاة قيادي يمني بارز في عمّان بعد معاناة مع المرض على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 9 يناير 2023 10:07 صباحاً - دوت الخليج :- أكد الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر، وفاة شقيقه الشيخ صادق، الجمعة في العاصمة الأردنية عمان، بعد معاناة مع المرض.

ونعى الشيخ حمير الأحمر، في بيان، لأسرته والشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية رحيل الشيخ صادق الأحمر.

وخضع الشيخ الأحمر للعلاج منذ نحو ثلاثة أشهر، في إحدى مستشفيات الأردن، وذلك بعد إصابته بجلطة دماغية.

والشيخ صادق من مواليد 20 حزيران/يونيو 1956م في قرية الخمري التي تقع شمال غرب مدينة خمر التاريخية في محافظة عمران، وهو شيخ مشائخ حاشد، وأكبر أبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر.

ويعد الشيخ صادق الأحمر من أبرز وجهاء اليمن الذين وقفوا ضد جماعة الحوثي، واستقر في صنعاء إلى أن ساءت حالته الصحية خلال الأشهر القلية الماضية، وتم نقله إلى الأردن لتلقي العلاج.

عربي 21