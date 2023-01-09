بايدن يصل المكسيك لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن الرئيس بايدن توجه قبل وصوله للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة لزيارة إل باسو، وهى نقطة العبور فى ولاية تكساس التى تشكل محور الجدل حول التدفق التاريخى للمهاجرين غير الشرعيين الذين تتهمه المعارضة الجمهورية بغض الطرف عنهم.
وكان فى استقبال بايدن نظيره المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ومن المقرر أن يعقد الرئيسان اجتماعات ثنائية فى وقت لاحق اليوم، قبل عقد قمة زعماء أمريكا الشمالية غدا الثلاثاء فى مكسيكو سيتى مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.
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