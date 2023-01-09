جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين - أنه اعتبارا من يوم الخميس القادم، سيطلب من المسافرين على الرحلات الجوية المباشرة من ماكاو تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تم إجراؤها فى غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم.
وأضافت الشبكة اليابانية أنه سيتم أيضا إجراء اختبارات "بى سى أر" واختبارات أخرى عند الوصول.
وكانت اليابان قد أعلنت بالفعل فى وقت سابق عن تدابير مماثلة للمسافرين القادمين من البر الرئيسى الصينى.
من جانبها، قالت وزارة الصحة اليابانية "إنه تم إجراء اختبارات ل4895 شخصا فى الفترة من 30 ديسمبر الماضى وحتى 5 يناير الجارى كجزء من إجراءات الطوارئ للقادمين من الصين ثبت إصابة 408 أشخاص منهم بالفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تعتزم تشديد الضوابط الحدودية على القادمين من ماكاو بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.