اليابان تعتزم تشديد الضوابط الحدودية على القادمين من ماكاو بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين - أنه اعتبارا من يوم الخميس القادم، سيطلب من المسافرين على الرحلات الجوية المباشرة من ماكاو تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تم إجراؤها فى غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم.

وأضافت الشبكة اليابانية أنه سيتم أيضا إجراء اختبارات "بى سى أر" واختبارات أخرى عند الوصول.

وكانت اليابان قد أعلنت بالفعل فى وقت سابق عن تدابير مماثلة للمسافرين القادمين من البر الرئيسى الصينى.

من جانبها، قالت وزارة الصحة اليابانية "إنه تم إجراء اختبارات ل4895 شخصا فى الفترة من 30 ديسمبر الماضى وحتى 5 يناير الجارى كجزء من إجراءات الطوارئ للقادمين من الصين ثبت إصابة 408 أشخاص منهم بالفيروس.