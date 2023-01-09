القاهرة الإخبارية: 28 طائرة صينية تخترق منطقة الدفاع الجوى التايوانية

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش الصينى فى بيان، أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان، الأحد، تُعد ثانى المناورات فى أقل من شهر، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الجيش الصينى، فى بيانه، أنه أُجريت تدريبات استعداد قتالى، وتدريبات قتالية فعلية فى البحر والمجال الجوى حول تايوان.