الفلبين: الصين تقدم لنا فرصا عديدة.. ونعتزم تعزيز العلاقات معها

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماركوس - خلال مقطع فيديو نقلته شبكة "إيه بى إس - سى بى إن"- أنه "فى ظل التغييرات التى طرأت على الاقتصاد العالمى، فإن الصين ستقدم لنا العديد من الفرص الجديدة، وأعتقد أننا فى حال واجهنا تلك التحديات معًا وإذا استغلينا الفرص معًا، فبكل تأكيد ستكون الفائدة مشتركة لبلدينا".

كما لفت ماركوس إلى أن العلاقات الثنائية بين الفلبين والصين بدأت خلال إدارة والده الرئيس الأسبق للبلاد فرديناند ماركوس الأب.

وتأتى تصريحات ماركوس بعد وقت قصير من رحلته التى استمرت ثلاثة أيام فى الصين، والتى تعد أول زيارة دولة له خارج جنوب شرق آسيا وأول زياره له خارج البلاد خلال العام الجارى، والتى خلالها وقعت البلدين على 14 اتفاقية ثنائية فى مجالات السياحة والزراعة والبنتية التحتية وتكنولوجية المعلومات والتواصل، بالإضافة إلى التجارة والتعاون البحرى وغيرها.