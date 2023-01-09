سفير الصومال يؤكد أهمية زيارة رئيس وزراء بلاده للقاهرة ويشيد بدعم مصر

جدة - نرمين السيد - أكد سفير الصومال بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلياس شيخ عمر أبو بكر، أهمية زيارة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدى برى التى بدأت أمس للقاهرة، على رأس وفد صومالى رفيع المستوى، مشيراً إلى أن مصر تلعب دورا محورياً فى دعم الصومال فى كافة المجالات.





وقال أبو بكر -فى تصريح - إن الزيارة تأتى فى إطار حرص القيادتين المصرية والصومالية على تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى كافة المجالات فى ظل الرؤية التى ينتهجها رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجرى رئيس الوزراء الصومالى -خلال الزيارة- مباحثات مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لبحث سبل زيادة وتيرة التعاون بين الجانبين. وأشار السفير الصومالى إلى أنه سيتم -خلال الزيارة- توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين فى عدد من المجالات، بما يساهم فى استغلال ثروات الصومال فى هذا الصدد بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين. وثمَّن السفير الصومالى العلاقات المصرية-الصومالية، مؤكدا أنها علاقات تاريخية وطويلة الأمد تربط بين مصر والصومال.

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