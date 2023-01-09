رئيس وزراء العراق: البرنامج الحكومى وضع الشباب فى مقدمة أهداف الاستثمار

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء - فى بيان له، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "السودانى ترأس اجتماعا متقدما للبحث فى إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب وتشغيل الشباب، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين والمستشارين ومحافظ البنك المركزى، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات".
وأضاف أن "هذه المبادرة ستعمل على فتح أبواب التأهيل وفرص المشاركة أمام شريحة الشباب وتمكينهم وتيسير تواجدهم فى سوق العمل"، مشيرا إلى أن أولويات البرنامج الحكومى وضعت الشباب فى مقدمة أهداف استثمار الطاقات البشرية، ووسيلة لرفع قدرات الاقتصاد الوطنى عبر تمكين هذه الفئة ودعمها.
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