«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن ركود طويل يهدد اقتصاد المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان "ركود طويل الأمد يهدد اقتصاد المملكة المتحدة"، وقال التقرير إن تضخم عصى يواجه المملكة المتحدة التى يبدو اقتصادها على موعد مع شهور وربما سنوات صعبة.





وفى ظل أعلى مستويات تضخم تقترب من أعلى معدلاتها منذ 40 عاما، قال رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، إن محاربة التضخم تتطلب انضباطا وقرارات مسؤولة من الحكومة، وعندما يتعلق الأمر بالتضخم فإنك تقول إنه من المتوقع حدوثه على أى حال، وينخفض التضخم بمقدار النصف بحلول نهاية العام، ولكن لا يحدث ذلك تلقائيا وإنما بفضل الخطط التى وضعناها، وبسبب القرارات التى اتخذناها فى بيان الخريف، التى يجب علينا الالتزام بها، لذلك ليس من المسلم به أن يتراجع التضخم الآن، وعلينا الاستمرار فى الانضباط واتخاذ القرارات الصحيحة والمسؤولة من أجل خفض التضخم.

وأضاف التقرير: "يأتى ذلك فى الوقت الذى بات اقتصد المملكة المتحدة مهدد بركود طويل الأمد، بعد تسجيله انكماشا نسبته 0.2% فى الربع الثالث من العام الماضى، وسط ترجيحات باستمرار الانكماش حتى عام 2024 وارتفاع معدلات البطالة إلى 6.5% خلال العامين المقبلين".

وتابع: "جودة حياة المواطنين فى بريطانيا هوت إلى أدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، لتنطلق موجات احتجاجية فى البلاد لرفع الأجور، بما يتناسب مع معدلات التضخم، وفى ظل الواقع الاقتصادى الصعب تخلف الاقتصاد البريطانى عن نظرائه فى مجموعة السبع".