القاهرة الإخبارية: روسيا تؤيد حظر الخرائط المشككة فى وحدة أراضى البلاد

جدة - نرمين السيد - أبدت الحكومة الروسية دعمها لتعديل تشريعى يعتبر الخرائط التى تشكك فى وحدة الأراضى الرسمية للبلاد مواد متطرفة يعاقب عليها القانون، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، فأن تعديل قانون مكافحة التطرف فى روسيا، ينص على أن "الخرائط والوثائق والصور الأخرى التى تشكك فى وحدة أراضى روسيا"، سيتم تصنيفها على أنها مواد متطرفة.

ويسمح القانون الروسى بشكل كبير لمكافحة التطرف للكرملين بإحكام قبضته على المعارضين. ويسرى القانون على المنظمات الدينية والصحفيين وموادهم، فضلًا عن نشاط الشركات ضمن أشياء أخرى، كما أن التعديل الجديد طُرح بعد أن أشار من اقترحوه إلى أن بعض الخرائط التى وزعت فى روسيا تشكك فى "الانتماء الإقليمى" لشبه جزيرة القرم وجزر الكوريل.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، فى خطوة رفضتها أوكرانيا والعديد من الدول، باعتبارها غير قانونية، كما اعترض منذ ذلك الحين الأوكرانيون وحكومتهم فى كثير من الأحيان على خرائط للعالم، تظهر شبه جزيرة القرم كجزء من الأراضى الروسية، وفقا للقناة الإخبارية.