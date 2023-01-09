القاهرة الإخبارية: أفغانستان تطالب بمحاكمة الأمير هارى

جدة - نرمين السيد - تجمع متظاهرون فى جنوب أفغانستان بعد ادعاء الأمير هارى فى مذكراته الجديدة، أنه قتل 25 شخصًا وصفهم بأنهم من مقاتلى طالبان فى أثناء وجوده مع القوات البريطانية بالبلاد، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، تظاهر نحو 20 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى جامعة محلية بهلمند، المقاطعة التى تركزت فيها القوات البريطانية بشكل كبير، خلال عمليات الناتو والتحالف بقيادة الولايات المتحدة فى أفغانستان.

وقال أحد المتظاهرين: "ندين تصرف الأمير هارى الذى يتعارض مع جميع أعراف الإنسانية، وحمل آخرون ملصقات تظهر صورة هارى عليها علامة "إكس".

فيما أدان آخر، يعمل أستاذ بالجامعة، هارى لدوره فى العمليات العسكرية البريطانية بأفغانستان. وقال فى الاحتجاج: "إن الأعمال الوحشية التى ارتكبها الأمير هارى أو أصدقاؤه أو أى شخص آخر فى هلمند أو فى أى مكان بأفغانستان غير مقبولة وقاسية.. هذه الأعمال سيتذكرها التاريخ".

وقال هارى فى مذكراته، "سبير"، إنه قتل أكثر من عشرين من مقاتلى طالبان فى أثناء خدمته كمساعد طيار لطائرة أباتشى بأفغانستان، عام 2012-2013.

وكتب أنه لا يشعر بالخجل من أفعاله، وفى خضم المعركة اعتبر مقاتلى الأعداء قطعًا يتم إزالتها من رقعة الشطرنج.

وأثار تحديد هارى عدد من قتلهم، ومقارنتهم بقطع الشطرنج، غضب مسؤولى طالبان، وقلقًا من قدامى المحاربين البريطانيين.

من جانبه، قال الملا عبد الله، الذى فقد أربعة من أفراد عائلته فى غارة جوية بريطانية عام 2011، أصابت منزلهم بمنطقة نهر السراج فى هلمند: "نطلب من المجتمع الدولى محاكمة هذا الشخص "الأمير هاري"، ويجب أن نحصل على تعويض عن خسائرنا".

وأضاف: فى أثناء زيارته مقابر أفراد الأسرة الذين فقدهم فى الغارة، "لقد فقدنا منزلنا وحياتنا وأفراد عائلتنا. لقد فقدنا مصدر رزقنا وكذلك أحبائنا".

وقال مولوى محمد قاسم، المدير الإعلامى لحاكم هلمند فى طالبان: إن مزاعم هارى فى مذكراته "كشفت الوجه الحقيقى للعالم الغربي".

وانسحبت قوات الناتو والولايات المتحدة فى أغسطس 2021، من البلاد بعد 20 عامًا من الحرب هناك وإدارة العمليات الجوية لدعم قتال الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب ضد تمرد طالبان. ومهد انسحابهم لعودة طالبان السريعة إلى السلطة، أغسطس 2021.