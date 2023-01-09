بايدن يزور الحدود الأمريكية المكسيكية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يلتقى بايدن مسؤولين فى الجمارك وإدارة الهجرة عند معبر جسر الأمريكتين قبل أن يتوجه إلى العاصمة المكسيكية حيث سيعقد قمة إقليمية مع مسؤولين من المكسيك وكندا.

وكان بايدن قد أكد فى وقت سابق أنه يعتزم زيارة الحدود الجنوبية مع المكسيك اليوم، للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وقال بايدن إنه سيزور مدينة إل باسو بولاية تكساس "لتقييم عمليات إنفاذ القانون على الحدود، وللقاء المسؤولين المحليين وقادة المجتمع والأشخاص على الحدود".

واتهم الجمهوريين بعدم التعامل مع هذا الموضوع بجدية، مشيرا إلى أنه "بعد أن يسمع ملاحظات المسؤولين على الحدود، سوف يعلن ما يقوله هؤلاء المسؤولون وعن الأمور التى يحتاجونها، ولكن ليست لديهم، لمحاولة إقناع زملائى الجمهوريين بضرورة القيام بشيء ما".

وكان بايدن قد خطط بالفعل لزيارة مكسيكو سيتى يومى الاثنين والثلاثاء للقاء الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، فى "قمة قادة أمريكا الشمالية"، والمعروفة أيضا باسم Three Amigos Summit، التى ستركز على تغير المناخ، والهجرة، والبيئة، والاقتصاد.

وترتدى مسألة الهجرة حساسية خاصة بالنسبة للبيت الأبيض الذى يواجه صعوبة حتى الآن فى وضع استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة وصول آلاف المهاجرين إلى الحدود مع المكسيك التى تمتد على ثلاثة آلاف كيلومتر.