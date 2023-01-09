العالم اليوم - ظروف صعبة جدا.. زيلينسكي يكشف وضع قواته في دونباس

انتم الان تتابعون خبر ظروف صعبة جدا.. زيلينسكي يكشف وضع قواته في دونباس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 07:20 صباحاً - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، عن وضع القوات الأوكرانية على الأرض، وطبيعة الهجمات التي تشنها القوات الروسية ومواقعها.

وقال زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تصد الهجمات المتواصلة على مدينة باخموت في منطقة دونباس الشرقية، وتحتفظ بمواقعها في سوليدار القريبة في ظروف "صعبة جدا".

وأضاف زيلينسكي في خطابه المصور مساء الأحد "باخموت صامدة على الرغم من كل شيء. وعلى الرغم من تدمير معظم المدينة بسبب الغارات الروسية، فإن جنودنا يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم. سوليدار صامدة بالرغم من الدمار الهائل والأمور صعبة جدا".

وانتقد زيلينسكي مجددا ما قال إنه عدم احترام روسيا للهدنة التي أعلنتها بمناسبة عيد الميلاد بشنها هجمات على المدن الأوكرانية.

وأوضح: "قصف الروس خيرسون بالذخيرة الحارقة بعد عيد الميلاد مباشرة"، في إشارة إلى مدينة في الجنوب انسحبت منها القوات الروسية في نوفمبر.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "غارات على كراماتورسك ومدن أخرى في دونباس، على أهداف مدنية وفي الوقت نفسه الذي أعلنت فيه موسكو عن (سكوت) مفترض من جانب جيشها".

وكانت القوات الروسية قد قالت في وقت سابق من يوم الأحد، إن هجوما صاروخيا على كراماتورسك شمال غربي باخموت أدى لمقتل 600 جندي أوكراني.

تقرير ميداني

وعرض تقرير صادر عن هيئة الأركان في القوات الأوكرانية، الإثنين، تفاصيل تتعلق بحصيلة العمليات العسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية، وجاء فيه: