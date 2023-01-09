العالم اليوم - قتلى بانهيار عقار جنوبي مصر.. ومكالمة هاتفية تنقذ سيدة

انتم الان تتابعون خبر قتلى بانهيار عقار جنوبي مصر.. ومكالمة هاتفية تنقذ سيدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 07:20 صباحاً - لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، الأحد، بعدما انهارت بناية سكنية في محافظة أسيوط جنوبي مصر، فيما جرى إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض بعد اتصالها تليفونيا بأحد أقاربها.

وقال محافظ أسيوط عصام سعد إن فرق الإنقاذ انتشلت 4 جثث من تحت أنقاض المبنى المؤلف من 5 طوابق في حي قلتة بمدينة أسيوط، عاصمة المحافظة.

وذكر في بيان أن رجال الإنقاذ انتشلوا أيضا مصابين اثنين جرى نقلهما إلى مستشفى محلي، فيما ذكر المكتب الإعلامي بالمحافظة أن العمال انتشلوا في وقت لاحق الأحد ناجية ثالثة.

وأضاف المحافظ أن السلطات أخلت المباني السكنية المحيطة وأرسلت جرافات ومعدات أخرى لتطهير وتأمين الموقع.

وأظهر تسجيل مصور نشره مكتب المحافظ، رجال إنقاذ يحاولون إزالة الركام، ويمارسون عملهم وسط الأنقاض.

وبحلول مساء الأحد، كانت فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ناجين باستخدام الجرافات والحفارات لرفع الأنقاض بينما طوقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بالمبنى.

إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية، من إنقاذ سيدة واستخراجها على قيد الحياة، من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار بعد اتصالها تليفونيا بأحد أقاربها، وتواصل مدير الحماية المدنية بأسيوط، وتحديد مكانها من قبل قوات الحماية المدنية.

كشف محافظ أسيوط أنه تم إنقاذ فتاة على قيد الحياة وسيدة مسنة من تحت الأنقاض واستخراج 4 جثث من سكان المنزل المنهار.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار المبنى. قال المحافظ إن المسؤولين سيحققون في الحادث ويفحصون المباني المحيطة من أجل سلامة السكان.

جاء الانهيار في أسيوط، التي تقع على مسافة 400 كيلومتر جنوبي القاهرة، بعد يوم من انهيار سقف مبنى في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر.