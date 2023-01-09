وكالة شؤون المسجد النبوى توفر مصاحف بطريقة برايل للمكفوفين

جدة - نرمين السيد - قدمت وكالة شؤون المسجد النبوى مصاحف بطريقة برايل للمكفوفين داخل المصليات المخصصة لهم، إذ وفرت 65 مصحفاً و 39 كتاباً فى مكتبة المسجد النبوى بطريقة برايل، كما اعتمدت طريقة برايل فى جميع مصاعد المسجد النبوي.





وتتميز مصاحف برايل للمكفوفين، بسهولة قراءة للقرآن الكريم وتدبر آياته، وتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم، والأحرف العربية، والصفحة، ومطابقته لمصحف مجمع الملك فهد، وإخراجه فى تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، وتقديم النص الكامل للقرآن الكريم والأحرف العربية، والصفحة. يأتى ذلك فى سبيل توفير الخدمات وسبل الراحة للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وراحة، وتقديم أفضل الخدمات للمكفوفين.

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