العالم اليوم - أول تعليق من بولسونارو بعد اقتحام أنصاره مباني سيادية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 03:22 صباحاً - رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الاتهامات التي وجهها له خليفته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المتعلقة باقتحام أنصاره مباني سيادية في العاصمة برازيليا، الأحد.

وقال بولسونارو في تعليقات على حسابه على "تويتر"، إن "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، لكن أي اقتحام للمباني العامة يمثل تجاوزا".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أول تعليق من بولسونارو بعد اقتحام أنصاره مباني سيادية .. في رعاية الله وحفظة