العالم اليوم - اعتقال 150 شخصا بعد اقتحام مقار السلطات في برازيليا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 03:22 صباحاً - اعتقل 150 شخصا على الأقل من أنصار رئيس البرازيل السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، بعد أن شهد يوم الأحد اقتحام ونهب مقار السلطات الرئيسية في البلاد، وفقا لوسائل إعلام عدة.

وأظهرت صور لقناة "سي إن إن البرازيل" مؤيدين لبولسونارو يرتدون ملابس صفراء وخضراء، يخرجون صفا واحدا وأيديهم خلف ظهورهم من قصر بلانالتو الرئاسي، ويحيط بهم عناصر الشرطة.

كما تظهر صور أخرى حافلة مليئة بمتظاهرين معتقلين تغادر باتجاه مركز للشرطة.

كما أعلنت شرطة مجلس الشيوخ أنها اعتقلت 30 شخصا ممن اقتحموا مبنى الكونغرس.

وبحلول الليل في العاصمة البرازيلية، بدا أن قوات الأمن تستعيد تدريجيا السيطرة على الوضع، وقد استخدمت خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين.

وأخلت الشرطة البرازيلية مقر الكونغرس الوطني الأحد، بعد ساعات على اقتحامه من جانب مئات من أنصار بولسونارو، حسب وكالة "فرانس برس".