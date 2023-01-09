«القاهرة الإخبارية»: أنصار الرئيس البرازيلى السابق يقتحمون قصر الرئاسة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد 8 يناير 2023، بأن أنصار رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو اقتحموا مبنى البرلمان وقصر الرئاسة بالعاصمة برازيليا.





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