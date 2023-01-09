سفيرة أوكرانيا فى واشنطن: كل دولار مقدم من أمريكا لكييف يستخدم بشكل جيد

جدة - نرمين السيد - شددت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أوكسانا ماركاروفا، اليوم الأحد، على أن مليارات الدولارات التى تقدمها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا يتم استخدامها بشكل جيد، وذلك بعدما بدأ بعض المشرعين الجمهوريين الأمريكيين فى التشكيك فى سبل إنفاق المساعدات.





وقالت ماركاروفا، فى مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "كل دولار أمريكى يُمنح لنا، نستخدمه جيدًا، نحن نستخدم المساعدات كاستثمار فى كفاحنا المشترك من أجل الديمقراطية". وأقر الكونجرس الأمريكى حزمة تمويل حكومى بقيمة 1.7 تريليون دولار فى نهاية ديسمبر، شملت حوالى 45 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء حلف شمال الأطلسى (ناتو). وأثارت الحزمة غضب الجمهوريين، الذين بدأ بعضهم فى التشكيك علنًا فى مقدار التمويل الذى قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا.

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