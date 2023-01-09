العالم اليوم - مبابي "غاضب" بسبب زيدان: ليست هذه طريقة احترام الأساطير

انتم الان تتابعون خبر مبابي "غاضب" بسبب زيدان: ليست هذه طريقة احترام الأساطير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 12:22 صباحاً - هاجم نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، متهما إياه بـ"عدم احترام" أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت قال إنه "لم يكن ليلتقط الهاتف" لو تواصل معه زيدان من أجل تدريب منتخب "الديوك".

وجاء تعليق لو غريت عندما كان يتحدث عن تجديد عقد المدير الفني للمنتخب ديدييه ديشامب، ويرد على تقارير بشأن احتمال استبداله بزيدان.

وأوضح أنه لم يتحدث إلى زيدان بشأن قيادة المنتخب، حيث وقع ديشامب على تمديد عقده رغم تكهنات كانت تشير إلى أنه سيغادر منصبه بعد كأس العالم، حيث خسرت فرنسا النهائي أمام الأرجنتين.

وقال لو غريت لمحطة راديو "مونت كارلو": "هل حاول زيدان الاتصال بي؟ بالتأكيد لا، لم أكن لألتقط الهاتف على أي حال".

وأضاف: "لم أقابله قط، ولم نفكر أبدا في الانفصال عن ديدييه".

واعتبر مبابي أن تصريحات رئيس الاتحاد بحق زيدان غير لائقة، ولجأ إلى "تويتر" للتعليق.

وقال مهاجم باريس سان جرمان في تغريدة ليل الأحد: "زيدان هو فرنسا، وليست هذه طريقة احترام الأساطير".

وكان زيدان مرشحا لعدد من الوظائف في الأشهر الأخيرة، ورفض عرضا لتولي منصب المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، بينما أشارت تقارير إلى اقترابه من قيادة منتخب البرازيل.