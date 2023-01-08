مراسل القاهرة الإخبارية من باريس: أسعار الكهرباء زادت فى فرنسا 12 ضعفا

جدة - نرمين السيد - وصل ارتفاع أسعار اللحوم فى دولة فرنسا إلى 50%، والأغذية بشكل عام، وهو الارتفاع الكبير الذى طرأ خلال الأيام الماضية، بسبب تزايد التضخم فى الأسعار، والأزمة الاقتصادية العالمية.





وقال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة الفرنسية باريس، فى برنامج "المراقب"، إن الأخبار الجيدة تكمن فى وجود مؤشرات حول عدم انقطاع الكهرباء فى فرنسا كما كان يشاع، رغم أعمال الصيانة المستمرة فى عدد من محطات توليد الكهرباء.

وأضاف "شقير"، أن أسعار الكهرباء المقدمة إلى المصانع الكبرى والمتوسطة والصغيرة، زادت أسعارها من الحكومة الفرنسية مؤخرا، من 10 أضعاف إلى 12 ضعفا.

وتابع، أن هذه الزيادة ستؤدى إلى إغلاق المصانع وخاصة المخابز، التى لن تعد قادرة على تسديد فواتير الكهرباء مشيرا إلى أنها ستكون أزمة كبيرة لأن الخبز من أهم الأشياء لدى الفرنسيين.

وأردف، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قال إنه لا يملك حلولا سحرية لحل تلك الأزمات، خاصة وأنها أزمة اقتصادية عالمية لا تخص فرنسا فقط.