العالم اليوم - بالكلاب والتكنولوجيا.. غاتوزو أحبط عملية سطو على منزله

انتم الان تتابعون خبر بالكلاب والتكنولوجيا.. غاتوزو أحبط عملية سطو على منزله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يناير 2023 11:22 مساءً - تعرضت منازل عدد من اللاعبين في الدوري الإسباني خلال العام الأخير للسرقة، ومن بينها منزل نجم ريال مدريد كريم بنزيما، لكن بدا أن المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو هو الذي استخلص العبر والدروس من هذه السرقات.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، الأحد، أن غاتوزو أحبط محاولة سرقة استهدفت منزله.

واعتمد غاتوزو في مباغتة اللصوص على نظام تقني متقدم للحماية وكذلك كلاب حراسة.

وفي التفاصيل، هاجمت مجموعة من اللصوص منزل النجم الإيطالي السابق والمدير الفني لفريق فالنسيا قرب المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وذلك أثناء مباراة الفريق مع قاديش، ضمن منافسات الدوري الإسباني، الجمعة.

وتبدو محاولة السرقة جزءا من اتجاه شائع يعمد فيه المجرمون إلى متابعة جدول المباريات للاعبين والمدربين، ويستهدفون في أثنائها منازلهم.

وعلى سبيل المثال، تعرض منزل النجم الفرنسي في ريال مدريد كريم بنزيما للسرقة مطلع عام 2022، خلال مشاركته في مباراة لفريقه.

وفي حينها ذكرت تقارير أن اللصوص استغلوا مشاركة بنزيما في اللقاء وغيابه عن المنزل وسرقوا أشياء عدة، ولم يكشف عن طبيعتها حتى الآن أو المبالغ المالية المسروقة.

وليس بنزيما فحسب من تعرض للسرقة، إذ طال الأمر اللاعبين: ألفارو موراتا وداني كارفاخال وسامو كاستييخو.

لكن في حالة غاتوزو كان الوضع مختلفا، إذ إن المدرب الإيطالي كان مستعدا لمثل هكذا احتمالات.

وركب غاتوزو أحدث نظام أمني في منزله، بما يشمل أجهزة إنذار وكاميرات فيديو وأدوات استشعار، وفوق ذلك كله، وضع كلبي حارس في حالة تأهب، تمكنا من طرد اللصوص بعيدا عن المنزل.

وتدرس الشرطة الإسبانية حاليا الفيديوهات من أجل تتبع اللصوص والقبض عليهم.