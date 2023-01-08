نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : 59.3 بالمئة من إجمالي البطالبة تنتشر بين حملة الشهادة الثانوية فأعلى على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 8 يناير 2023 10:11 مساءً - دوت الخليج - سجل معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي (2022) نحو 23.1 بالمئة، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2021، وبارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام ذاته (2022).

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الربعي حول معدل البطالة اليوم الخميس، إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي (2022)، 20.5 بالمئة، مقابل 33.1 بالمئة، للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور، انخفض بمقدار 0.7 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار2.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

وانخفض معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه (2022)، بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية.

وبينت النتائج أن 59.3 بالمئة، من إجمالي المتعطلين، هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 40.4 بالمئة، من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

ووفقًا للتقرير، تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 29.5 بالمئة، مقابل 81.8 بالمئة، للإناث.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 46.9 بالمئة، للمجموع (42.1 بالمئة، للذكور مقابل 67.5 بالمئة، للإناث).

أما على مستوى المحافظات، فسُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 29.2 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة مادبا بنسبة بلغت 16.8 بالمئة.

كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، نحو 25.4 بالمئة، وتركز 57.7 بالمئة، من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.3 بالمئة.

وبحسب التقرير، أظهرت النتائج تفاوتًا واضحًا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 56.2 بالمئة من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 10.4 بالمئة للإناث.

كما أشارت النتائج إلى أن 71.9 بالمئة، من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.9 بالمئة، بين الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.0بالمئة، (52.5 بالمئة، للذكور مقابل 13.7 بالمئة، للإناث)، وذلك للربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع 34.4 بالمئة، (54.4 بالمئة، للذكور و 14.5 بالمئة، للإناث)، وذلك للربع الثالث من عام 2021.

--(بترا)