متخصص آثار لـ القاهرة الإخبارية: هجمات داعش الإرهابية استهدفت تراث العراق

جدة - نرمين السيد - وقال "سليم"، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية" عبر خاصية "سكايب"، فى برنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزى، إن العراق يعانى فى ملف الآثار والتراث، كما تعانى بقية الدول فى المنطقة العربية.

وأضاف، أن التطرف كان سببا من الأسباب التى أثرت سلبا بشكل كبير على الآثار فى العراق، بخاصة وأن المناطق الأثرية المحررة من داعش تحتاج إلى الترميم.

وتابع، أن التنظيم الإرهابى كان يسرق آثار المدن السياحية مثل مدينة آشور، التى سرق آثارها وباعها إلى جهات خارجية، ولم يكتف بذلك إذا قام بتهديم المدينة ومناطقها الأثرية.