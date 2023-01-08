262 اقتحاماً للأقصى نفذه 48 ألفا خلال 2022

262 اقتحاماً للأقصى نفذه 48 ألفا خلال 2022قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن العدو الصهيوني والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 262 مرة خلال العام 2022، في حين منع جيش العدو رفع الأذان 613 مرة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وجاء في تقرير سنوي أصدرته الوزارة اليوم الأحد أن "العدو والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى سواء بعدد الاقتحامات التي تجاوزت 262 اقتحاما، أو بأعداد المقتحمين الذين تجاوزوا 48 ألفا" .

وأشار التقرير بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية إلى "وجود مخططات تهويدية خطيرة تستهدف المسجد الأقصى والبلدة القديمة".

ورصد "عشرات حالات الإبعاد لحراس المسجد الأقصى وسدنته والمرابطين والمرابطات وللمواطنين الفلسطينيين عن المسجد".

وفي المسجد الإبراهيمي، بمدينة الخليل قال التقرير إن "الاحتلال الصهيوني منع رفع الأذان 613 وقتا وأغلقه 10 أيام" خلال 2022.

كما رصد التقرير أكثر من 175 اعتداء بأشكال متنوعة على المسجد، منها "مواصلة بناء المصعد الكهربائي والمسار السياحي للمصعد، والحفريات، ورفع الاعلام والشمعدان على سطحه، وأقام الحفلات الصاخبة".

وفيما يتعلق بالمساجد الأخرى، التي لم تسلم أيضاً من الاعتداءات، فقد تعرض 24 مسجدا لاعتداء العدو الصهيوني سواء باقتحامها أو وقف العمل بها، أو حرقها، أو هدمها.