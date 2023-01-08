وزير ثقافة اليمن لـ القاهرة الإخبارية: تعاون مصر بملف استعادة الآثار نموذجى

جدة - نرمين السيد - وقال "دماج"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، فى برنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزى، إنه بالرغم من عدم وجود اتفاقيات بين مصر واليمن فى الجانب الأثرى، لكن التعاون يظل موجودا.

وأضاف وزير الثقافة اليمنى الأسبق، أنه أثناء ما كان متواجدا فى منصبه، أبلغت السلطات المصرية الجانب اليمنى، بعثورها على قطع أثرية يمنية مهربة داخل مطار القاهرة، وعلى الفور تم التنسيق بين الجانبين لحفظ هذه القطع.

وتابع، أن السلطات المصرية تبدى تعاونا كبيرا مع الجانب اليمنى فيما يتعلق بالآثار، مشيرا إلى أن التعامل المصرى يعد نموذجيا مقارنة بدول أخرى عندما تصل إليها آثار يمنية.

وأردف: "قد يكون ذلك بسبب أن مصر عانت من تهريب الآثار، لذا فهى تفهم وتقدر مدى الخسارة، ومقدار الألم الذى تشعر به الدول عندما تفقد آثارها".