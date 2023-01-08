القصر الملكى فى تايلاند: الابنة الكبرى للملك مازالت فاقدة للوعى

جدة - نرمين السيد - أعلن القصر الملكى فى تايلاند أن الأميرة باجراكيتيابا الابنة الكبرى للملك فاجيرالونغكورن، مازالت فاقدة للوعى بعد أن أغشى عليها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب مشكلة صحية فى القلب.





وأوضح القصر فى بيان أورده راديو شبكة راديو "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورى، اليوم الأحد، أن الابنة الكبرى لملك تايلاند والوريثة المحتملة للعرش البالغة من العمر 44 عاما فقدت الوعى فى 15 ديسمبر الماضى؛ بسبب عدم انتظام حاد بضربات القلب نجم عن التهاب عقب إصابتها بعدوى الميكوبلازما. وأضاف أن الأطباء يواصلون توفير الأدوية واستخدام المعدات لدعم وظائف القلب والرئة والكلى، بالإضافة إلى استخدام المضادات الحيوية فى ظل مراقبة وضعها عن كثب. جدير بالذكر أن الأميرة كانت قد شعرت بالإعياء أثناء تدريبها لكلابها للمشاركة فى مسابقة بمدينة "ناخون راتشاسيما" شمال شرق البلاد، حيث تلقت علاجا فى بادئ الأمر هناك ثم تم نقلها بطائرة مروحية إلى بانكوك.

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