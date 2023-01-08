القاهرة الإخبارية.. بيلاروسيا: تدريبات طيران مشتركة مع موسكو الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع فى روسيا البيضاء، اليوم الأحد، إن موسكو ومينسك ستجريان بدءا من الأسبوع المقبل تدريبات طيران مشتركة للفرق الجوية التى تعد جزءًا من تجمع إقليمى لقوات البلدين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكرت الوزارة فى بيان أن التدريبات ستستمر من 16 يناير حتى الأول من فبراير. وبحسب البيان، وصلت الفرق الجوية الروسية إلى روسيا البيضاء اليوم الأحد، وقالت الوزارة إن التدريبات ستشمل جميع المطارات ومناطق التدريب الخاصة بالقوات الجوية والدفاع الجوى فى روسيا البيضاء.

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