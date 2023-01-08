السنغال: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الحافلة المنكوبة لـ 40 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الحافلة المنكوبة فى السنغال إلى 40 قتيلا وعشرات المصابين، وأعلن الرئيس السنغالى، ماكى سال، حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الغد الاثنين.





قال الرئيس السنغالى -فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إن الحادث وقع فى وقت سابق اليوم الأحد، فى قرية بمنطقة كفرين نحو الساعة الـ 3:30 صباحا. وأعرب عن حزنه الشديد للحادث المأساوى، مقدمًا أحر تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أنه سيعقد مجلسا وزاريا لمناقشة إجراءات السلامة على الطرق. وكان مسئول فى جهاز الإطفاء بالسنغال، قد أفاد بمصرع 38 شخصا وإصابة 87 آخرين بجروح إثر حادث تصادم حافلتين قرب بلدة "كافرين" بوسط البلاد.

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