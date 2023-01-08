وزير الخارجية الإيطالى يؤكد عدم بدء الحوار مع فرنسا بشأن إرسال دعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 07:27 مساءً - أكد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى، اليوم الأحد، أنه لم يتم بدء الحوار مع فرنسا حول إرسال أنظمة دفاعية تكون بمثابة درع جوي لأوكرانيا.

وقال تاجاني ردا على سؤال بشأن امكانية إنهاء العملية العسكرية الروسية واحتمالات التسوية الأوكرانية، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الايطالية في نسختها باللغة الانجليزية عبر موقعها الإلكتروني، "للأسف، لا توجد أنباء جيدة ومشجعة حول احتمالات التسوية الأوكرانية، حتى هدنة بوتين تم التوصل إليها لأغراض داخلية ومن جانب واحد".

وقال وزير الخارجية الايطالي " نحن بحاجة للعمل من أجل السلام، لكن كل الإشارات لا تعطينا سببا للتفاؤل".

وأشار إلى أن هناك الكثير من اللاعبين الدوليين مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة يمكنهم فرق على المستوى الدبلوماسي لكن لا توجد مظاهر حقيقية للانفتاح من الجانب الروسي خلال الفترة الراهنة.

وفيما يتعلق بالاتصالات من الجانب الأمريكي إلى قصر كيجي "مقر الحكومة الايطالية" بشأن سرعة إرسال مساعدات عسكرية أخرى إلى كييف، أوضح وزير الخارجية الايطالي أن "المحادثات مع واشنطن مستمرة وطبيعية"، وتابع قائلا: "نحن محاور مهم لكن لم يكن هناك حديث عن أسلحة".

وأضاف تاجاني أن "الحزمة السادسة من المساعدة العسكرية إلى كييف لا تزال في مرحلة المناقشة، ولن يتم إرسال أي أسلحة قبل تقديم تقرير يتعلق بهذا الأمر إلى البرلمان، كما أننا نناقش مع الجانب الفرنسي بعض النقاط لتحسين حزمة المساعدات بإرسال أنظمة دفاع جوي والتي يتم تطويرها بشكل مشترك بين روما وباريس".