زلزال قوي يضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 07:27 مساءً - ضرب زلزال بقوة 7 درجات قبالة سواحل دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ مساء اليوم الأحد، حسب ما أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، ما تسبب بإطلاق تحذير من وقوع تسونامي في المنطقة.

ووفق المعهد، وقع الزلزال على عمق 27 كلم فقط، وعلى بعد 25 كلم عن قرية بورت اولري.

وقال مركز التحذير من تسونامي في هاواي إن "موجات تسونامي يصل ارتفاعها من 0.3 إلى متر فوق مستوى المد أمر ممكن في بعض سواحل فانواتو، وأن موجات يقل ارتفاعها عن 30 سم ممكنة في كاليدونيا الجديدة وجزر سليمان."

وتقع فانواتو في "حلقة النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية وتتعرض لنشاط زلزالي وبركاني متكرر.

وتعرضت جزر سليمان المجاورة شمال فانواتو في نوفمبر لزلزال قوي بلغت قوته 7,0 درجات على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وأفاد شهود عيان باهتزاز عنيف أدى إلى سقوط أشياء على الأرض وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من العاصمة هونيارا.

وأعلنت حالت تأهب في المناطق الساحلية في فانواتو وبابوا غينيا الجديدة المجاورة تحسبا لموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى 30 سم.