القاهرة الإخبارية: اختطاف ركاب من محطة قطارات جنوب نيجيريا

جدة - نرمين السيد - هاجم المسلحون محطة بلدة إجيبين بولاية إدو، واختطفوا عددًا غير معروف من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون استقلال القطارات، حسبما قال شيدى نوابوزور المتحدث باسم شرطة الولاية فى بيان.

وأضاف المتحدث أن الخاطفين أطلقوا النار بشكل متقطع فى الهواء قبل اقتياد الركاب، تاركين البعض مصابين بطلقات نارية. وتجرى عمليات إنقاذ للعثور على الضحايا والقبض على الخاطفين.

يشار إلى أن الحادث الذى وقع مساء السبت، هو الأحدث فى سلسلة حوادث استهدفت محطات القطارات فى الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا.

فى العام الماضى، هاجم مسلحون قطارًا بالقرب من العاصمة أبوجا، وقتلوا سبعة أشخاص واختطفوا آخرين.

ويعد هجوم السبت هو الأول من نوعه فى جنوب نيجيريا، ما أثار مخاوف بين السكان من أن المسلحين يوسعون نطاق نفوذهم.

ويقول مسؤولون أمنيون إن أعمال العنف غالبًا ما يقوم بها رعاة الماشية الشباب، الذين يتقاتلون مع القرى الريفية فى صراع على الأراضى والمياه.

تحاول الحكومة النيجيرية القضاء على انعدام الأمن المتزايد فى البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وبينما وعدت السلطات بتكثيف الأمن فى محطات القطارات، يحذر محللون من أن قوات الأمن فى البلاد منهكة.