الدفاع الروسية: تحرير 50 جنديا في صفقة تبادل أسرى مع كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف، أسفرت عن تحرير خمسين جنديا روسيا، ستوصلهم القوات الجوية الروسية الى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل.

وجاء في بيان الوزارة: "في الثامن من يناير، ونتيجة لعملية تفاوض، تم إعادة 50 جنديا روسيّا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".

وأضاف بيان الوزارة: "سيتم نقل جميع الجنود على متن طائرات نقل عسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل، وهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة". وهذه أول عملية تبادل للأسرى منذ بداية العام الجديد.