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الدفاع الروسية: تحرير 50 جنديا في صفقة تبادل أسرى مع كييف

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف، أسفرت عن تحرير خمسين جنديا روسيا، ستوصلهم القوات الجوية الروسية الى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل.

وجاء في بيان الوزارة: "في الثامن من يناير، ونتيجة لعملية تفاوض، تم إعادة 50 جنديا روسيّا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".

وأضاف بيان الوزارة: "سيتم نقل جميع الجنود على متن طائرات نقل عسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل، وهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة". وهذه أول عملية تبادل للأسرى منذ بداية العام الجديد.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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